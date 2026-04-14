Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола покинет клуб в конце сезона-2025/2026

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола покинет клуб в конце сезона-2025/2026
Руководство футбольного клуба «Борнмут» подтвердило, что главный тренер Андони Ираола покинет команду по завершении сезона-2025/2026. Это завершит его трёхлетнее пребывание в «Борнмуте». С момента назначения Ираолы клуб стабильно выступал в английской Премьер-лиге, достигнув рекорда в 56 очков в сезоне-2024/2025 и заняв девятое место в итоговой таблице. Ираола стал главным тренером клуба 1 июля 2023 года. Контракт с «Борнмутом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Для меня было честью руководить «Борнмутом», горжусь тем, чего мы достигли вместе. Благодарен игрокам и персоналу, с которыми работал. Что касается болельщиков, вы продолжили оказывать фантастическую поддержку мне и команде, за это всегда буду благодарен. Чувствую, что это подходящий момент для меня, чтобы отойти, но у меня навсегда останутся фантастические воспоминания об этом клубе», — приводит слова Ираолы официальный сайт клуба.

После 32 туров текущего сезона АПЛ «Борнмут» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 45 очками.

