«Зенит» хочет купить полузащитника «Ботафого» после продажи Вендела — ESPN

«Зенит» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Ботафого» Данило после продажи Вендела. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы платить 24-летнему хавбеку € 4 млн за сезон. Данило не исключает переезда в Россию.

Полузащитник играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период Данило принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

