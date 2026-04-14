«Кто-то верит, что в следующей игре это не повторится?» Паршивлюк раскритиковал Евсеева

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк раскритиковал наставника махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за флеш-интервью после матча 24-го тура Мир РПЛ, в котором клуб из Дагестана сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«В словах Евсеева прослеживается, что раньше Махачкала непонятно чем занималась, играла только в оборону. В сторону предыдущего тренерского штаба вброс не очень этичный. Каждый большой футболист, а Евсеев большой футболист в истории нашего футбола, имеет цель работать в большой команде. Но вот такое поведение, мне кажется, со стороны руководства большой команды будет рассмотрено в не очень хорошем ключе. Кто-то верит, что в следующей игре это не повторится опять? Конечно же нет», — сказал Паршивлюк в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Вадим Евсеев произнёс семь нецензурных слов в интервью и высказался по поводу игры махачкалинского «Динамо» до его прихода. Ранее тренер произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча своей команды с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре чемпионата России.