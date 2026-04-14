Арьен Роббен: в матчах с «Реалом» нужно быть бдительным и сосредоточенным все 90-95 минут

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мюнхенцы переиграли мадридский «Реал» (2:1). Ответная встреча состоится 15 апреля.

«На мой взгляд, «Бавария» была лучше. Думаю, результат, возможно, мог быть и более убедительным. Но это всё-таки «Реал» Мадрид. Тренер тоже об этом говорил: в матчах с ними нужно быть бдительным и сосредоточенным все 90-95 минут. Даже если думаешь: «Мы ведём 2:0 — и всё идёт гладко». Они могут забить в самый неожиданный момент. В футболе игра никогда по-настоящему не заканчивается. Мадрид — лучший тому пример», — приводит слова Роббена официальный сайт мюнхенского клуба.