Арьен Роббен: в матчах с «Реалом» нужно быть бдительным и сосредоточенным все 90-95 минут
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мюнхенцы переиграли мадридский «Реал» (2:1). Ответная встреча состоится 15 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«На мой взгляд, «Бавария» была лучше. Думаю, результат, возможно, мог быть и более убедительным. Но это всё-таки «Реал» Мадрид. Тренер тоже об этом говорил: в матчах с ними нужно быть бдительным и сосредоточенным все 90-95 минут. Даже если думаешь: «Мы ведём 2:0 — и всё идёт гладко». Они могут забить в самый неожиданный момент. В футболе игра никогда по-настоящему не заканчивается. Мадрид — лучший тому пример», — приводит слова Роббена официальный сайт мюнхенского клуба.
Материалы по теме
