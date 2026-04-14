Леонид Слуцкий проанализировал, каких успехов мог бы добиться в карьере футболиста

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, каких успехов мог бы добиться в профессиональной карьере футболиста.

«Ну, я был бы средним футболистом уровня второго, в каком-то идеальном раскладе, первого дивизиона. То есть получился бы очередной очень средний игрок. Сегодня как тренер могу себя спокойно анализировать и понимаю, что там, мягко говоря, ничего выдающегося точно не было. То есть эта кошка, за которой я полез, завершила карьеру не очень успешного футболиста и начала карьеру достаточно успешного тренера», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «На личный счёт».

Слуцкий получил серьёзные травмы при падении, пытаясь снять с дерева кошку. Произошедшее не позволило тренеру продолжить профессиональную карьеру игрока.