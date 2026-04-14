Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий проанализировал, каких успехов мог бы добиться в карьере футболиста

Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, каких успехов мог бы добиться в профессиональной карьере футболиста.

«Ну, я был бы средним футболистом уровня второго, в каком-то идеальном раскладе, первого дивизиона. То есть получился бы очередной очень средний игрок. Сегодня как тренер могу себя спокойно анализировать и понимаю, что там, мягко говоря, ничего выдающегося точно не было. То есть эта кошка, за которой я полез, завершила карьеру не очень успешного футболиста и начала карьеру достаточно успешного тренера», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «На личный счёт».

Слуцкий получил серьёзные травмы при падении, пытаясь снять с дерева кошку. Произошедшее не позволило тренеру продолжить профессиональную карьеру игрока.

Материалы по теме
«Проиграл пару матчей, и тебя уже ссаными тряпками гонят». Слуцкий — о тренерской работе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android