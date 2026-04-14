«ПСЖ» может побороться с «МЮ» за полузащитника из АПЛ — TEAMtalk

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Льюису Майли. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, оба клуба следят за футболистом с 2023 года. В свою очередь, «сороки» считают Майли важной частью своих долгосрочных планов.

В нынешнем сезоне полузащитник «Ньюкасла» принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

