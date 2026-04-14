Смолов оценил вероятность игры «на ноль» Сафонова в матче «Ливерпуль» — «ПСЖ» в ЛЧ

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов оценил вероятность игры «на ноль» голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Честно скажу, это «Энфилд», это «Ливерпуль», будет очень сложно. Честно говоря, не хотелось бы хайпить на Моте, потому что каждый матч кто-то из французских экспертов транслирует какое-то впечатление не в пользу Матвея, его хочется поддержать. И я ему искренне желаю «сухаря» в каждом матче. Но здесь… без каких-то личных привязок», — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Первая встреча между командами завершилась победой парижского клуба со счётом 2:0. Сафонов провёл полный матч.