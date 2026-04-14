Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Смолов оценил вероятность игры «на ноль» Сафонова в матче «Ливерпуль» — «ПСЖ» в ЛЧ

Смолов оценил вероятность игры «на ноль» Сафонова в матче «Ливерпуль» — «ПСЖ» в ЛЧ
Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов оценил вероятность игры «на ноль» голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Честно скажу, это «Энфилд», это «Ливерпуль», будет очень сложно. Честно говоря, не хотелось бы хайпить на Моте, потому что каждый матч кто-то из французских экспертов транслирует какое-то впечатление не в пользу Матвея, его хочется поддержать. И я ему искренне желаю «сухаря» в каждом матче. Но здесь… без каких-то личных привязок», — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Первая встреча между командами завершилась победой парижского клуба со счётом 2:0. Сафонов провёл полный матч.

Материалы по теме
«Счёт может измениться в течение пяти минут». Энрике — перед матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ
