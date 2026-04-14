Стало известно, кого «Ливерпуль» рассматривает в качестве замены Робертсону

Комментарии

«Ливерпуль» рассматривает левого защитника сборной Германии и «РБ Лейпциг» Давида Раума в качестве замены для Эндрю Робертсона, который покинет клуб по окончании сезона. Также мерсисайдцы видят в футболисте «быков» игрока, способного составить конкуренцию Милошу Керкезу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, с «Ливерпулем» за потенциальный трансфер Раума может побороться «Манчестер Юнайтед». «РБ Лейпциг» стремится сохранить 27-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Раум принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Комментарии
