Арьен Роббен высказался об игроке «Баварии», которого сравнивают с ним

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен оценил игру нападающего мюнхенцев Майкла Олисе.

— [В матче с «Реалом»] Олисе произвёл на меня очень сильное впечатление. Он был очень хорош – играл активно и творчески, отлично работал с мячом.

— Он часто использует тот самый приём, который запомнился болельщикам в вашем исполнении: смещение с фланга в центр. Видите ли вы какие-либо параллели между ним и вами?

— Безусловно, есть некоторые параллели. Но всегда нужно быть осторожным со сравнениями. Мне не очень нравится это делать, потому что у каждого футболиста свой стиль игры. Конечно, есть определённые вещи, которые у нас совпадают. Но в конечном итоге мы разные. Майкл выполняет просто фантастическую работу. Я очень этому рад и по-настоящему наслаждаюсь этим, — приводит слова Роббена официальный сайт мюнхенского клуба.