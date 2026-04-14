Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

CIES: Ямаль — самый задействованный игрок-подросток за год, Кубарси — третий

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является самым используемым футболистом-подростком по количеству сыгранных минут за последний год. 18-летний вингер провёл на поле 4873 минуты. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) на странице в социальной сети X.

На втором месте по этому показателю находится 19-летний нападающий «Борнмута» Райан, сыгравший 4844 минуты. Замыкает тройку лидеров центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси, проведший на поле 4635 минут за последний год.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль дал обещание перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ

Чем уникален Ламин Ямаль:

