Роббен: Компани проделал очень хорошую работу, «Бавария» выглядит как настоящая команда

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен оценил развитие мюнхенской команды под руководством тренера Венсана Компани.

«Бавария» выглядит как настоящая команда. Венсан Компани проделал очень хорошую работу. Они быстро атакуют и переходят в оборону. Именно это характеризует команду высшего уровня — то, как они вместе возвращаются в защиту и отступают. Сейчас всё работает как надо, каждый знает свою роль. У них есть чёткий план, они превосходят соперника практически в каждой игре», — приводит слова Роббена официальный сайт мюнхенского клуба.

На данный момент «Бавария» лидирует в Бундеслиге и выступает в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.