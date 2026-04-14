Роббен: пока преждевременно говорить о многолетнем доминировании «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен ответил, можно ли сравнить нынешнее положение дел в мюнхенском клубе с сезоном-2012/2013, когда команда выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

«Трудно проводить параллели. Прошло уже 13 лет, футбол эволюционировал, особенно в плане физики и в иных аспектах. Тогда мы доминировали несколько лет, в том числе и в Европе, неоднократно выходя в финалы и полуфиналы Лиги чемпионов. Выиграли Лигу чемпионов один раз. Думаю, могли бы выиграть её ещё как минимум один или два раза. Мы были очень хорошим коллективом, многие игроки долгое время поддерживали контакт. У нас всегда был костяк команды из футболистов, которые знали клуб вдоль и поперёк – дух Mia san mia, это чувство игры за «Баварию». Это как семья. Думаю, это самое важное, когда вы строите что-то подобное в клубе. Вижу это в команде сейчас.

Пока преждевременно говорить о многолетнем доминировании, но, по крайней мере, в этом сезоне, у команды получается это делать. Я уже сказал нескольким друзьям – мы, конечно, постоянно говорим о футболе – что для меня «Бавария» является фаворитом в Лиге чемпионов. Дело в том, как они играют. Это действительно впечатляет. Но то же самое было и несколько месяцев назад, когда присутствовал на стадионе на матче с «Брюгге». Тогда я увидел, что всё чётко организовано и идеально сочетается», — приводит слова Роббена официальный сайт мюнхенского клуба.