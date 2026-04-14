«Наполи» хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом — L’Équipe

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку может быть исключён из заявки своей команды на сезон после встречи с главным тренером Антонио Конте. Клуб планирует продать футболиста в летнее трансферное окно, сообщает L’Équipe со ссылкой на La Repubblica.

Нападающий, находящийся в Бельгии на реабилитации после травмы бедра, должен вернуться в Италию 20 апреля и провести встречу с тренером Антонио Конте, на которой решится дальнейшее будущее игрока в «Наполи». Клуб рассматривает возможность исключения его из состава первой команды. Исключение является частью более широкой стратегии «Наполи», который хочет расстаться с игроком этим летом, за год до истечения срока его контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский форвард покинул расположение сборной и приступил к занятиям по индивидуальной программе вместе с личными тренером. Эта ситуация сильно разозлила руководство «Наполи», в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа. В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, где отметился одним голом. Нападающий пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной летом.