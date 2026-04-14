Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Команда просто встала». Паршивлюк — о результатах ЦСКА и тренере Фабио Челестини

«Команда просто встала». Паршивлюк — о результатах ЦСКА и тренере Фабио Челестини
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о неудовлетворительных результатах ЦСКА после зимней паузы и наставнике армейцев Фабио Челестини.

«Он всё делает правильно, последовательно. Но команда просто встала. Ничего не получается ни у кого. Кисляк не такой, каким мы привыкли его видеть. Обляков — такой же, Баринов пока не вписался. Центральная пара защитников ещё не сыграна. Всё как снежный ком навалилось. Плюс, опять же, ситуация с Мойзесом, потому что он любимец людей, а команда не выигрывает, поэтому Челестини плохой. Всё как бы против тренера. И как ему из этой ситуации выходить? Сможет ли… Вряд ли», — сказал Паршивлюк в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android