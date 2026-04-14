«Команда просто встала». Паршивлюк — о результатах ЦСКА и тренере Фабио Челестини

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о неудовлетворительных результатах ЦСКА после зимней паузы и наставнике армейцев Фабио Челестини.

«Он всё делает правильно, последовательно. Но команда просто встала. Ничего не получается ни у кого. Кисляк не такой, каким мы привыкли его видеть. Обляков — такой же, Баринов пока не вписался. Центральная пара защитников ещё не сыграна. Всё как снежный ком навалилось. Плюс, опять же, ситуация с Мойзесом, потому что он любимец людей, а команда не выигрывает, поэтому Челестини плохой. Всё как бы против тренера. И как ему из этой ситуации выходить? Сможет ли… Вряд ли», — сказал Паршивлюк в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.