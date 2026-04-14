Игрок «Локомотива» Бакаев оценил результаты команды на весеннем отрезке

Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился мнением о результатах команды на весеннем отрезке. Весной железнодорожники провели пять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых два раза проиграли, два раза разделили очки с соперниками и один раз победили. Также «Локомотив» покинул Фонбет Кубок России.

«Не сказал бы, что мы довольны игрой весной. Но ещё есть игры, чтобы исправить. Хоть мы и на третьем месте, но надо работать, выжимать из себя максимум в таких играх, как с махачкалинским «Динамо», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

