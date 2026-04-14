В «Марселе» поддержали тренера Хабиба Бея, несмотря на результаты команды

Новый президент марсельского «Олимпика» Стефан Ришар призвал проявить терпение по отношению к главному тренеру команды Хабибу Бею на фоне нынешних результатов провансальцев.

«Хабиб Бей занял свой пост лишь в феврале. Наша цель ясна: завершить сезон успешно, заняв место в таблице, позволяющее выйти в Лигу чемпионов. Давайте просто позволим нашему тренеру работать, он подходит к своему делу поступательно и ответственно», — сказал Ришар в интервью для RTL France.

На данный момент «Марсель» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1. Ранее команду возглавлял Роберто Де Дзерби, который продолжил карьеру в «Тоттенхэм Хотспур».