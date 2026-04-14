Глава «Атлетико» ответил на жалобы «Барселоны» на состояние поля на стадионе «матрасников»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о недовольстве «Барселоной» состоянием поля на домашнем стадионе «матрасников» в преддверии ответного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (14 апреля).

«Несмотря на их протест, УЕФА сказал, что всё в порядке. Есть люди, которым нравятся короткие стрижки, а есть те, которым нравятся длинные. На мой взгляд, это пустые разговоры. Для меня это очевидно, но УЕФА также подтвердил», — приводит слова Сересо AS.

Ранее Mundo Deportivo сообщил, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пожаловался на состояние газона делегатам УЕФА перед стартом предматчевой тренировки.

