Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» может перехватить трансферную цель «Арсенала» стоимостью € 57-62 млн — CO

«Челси» проявляет интерес к левому защитнику «Ньюкасла» Льюису Холлу, за которым также следит «Арсенал». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста нет пункта о досрочном расторжении контракта. Любые потенциальные переговоры начнутся с суммы в районе £ 50-55 млн (€ 57,5-62,5 млн), однако, вероятно, «сороки» запросят значительно больше, если в борьбу за игрока вступят несколько клубов.

В нынешнем сезоне Холл принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен Холл из «Ньюкасла», оценивающийся в € 75-80 млн — CO

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android