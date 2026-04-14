Дюгарри: Шерки талантлив, но к нему вовсе не следует относиться по-особенному

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри полагает, что нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки не превосходит других атакующих футболистов элитного уровня.

«От кого он выгодно отличается? Разве он лучше [Майкла] Олисе? Или [Брэдли] Баркола? Или [Дезире] Дуэ? В чём заключается уникальный стиль игры Шерки? У нас что, все остальные игроки слепые, одноногие или клоуны?

Никто не спорит с тем, что Шерки талантлив, но чем он заслужил особое отношение к себе? Хосеп Гвардиола и сам отмечал, что Шерки недостаточно отрабатывает в прессинге. Всем нам известно, что современный футбол требует этого от нападающих.

Относиться к Шерки по-особенному — значит позволять ему недорабатывать в прессинге, пока все остальные обязаны это делать. К нему вовсе не следует относиться как-то по-иному, совсем наоборот!» — приводит слова Дюгарри RMC Sport.