«Бавария» рассматривает Кофане в качестве подмены для Кейна — Фальк

«Бавария» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Байера» Кристиану Кофане. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, вероятно, летом мюнхенский клуб будет искать форварда, способного стать заменой для Гарри Кейна. «Бавария» не будет продолжать сотрудничество с Николасом Джексоном. При этом немецкий гранд опасается серьёзной конкуренции со стороны «Арсенала».

В нынешнем сезоне Кофан принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

