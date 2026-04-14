Игрок «Спартака» Умяров объяснил стычку с Солари в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров объяснил стычку с вингером красно-белых Пабло Солари в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом».

— С Солари уже после матча с «Зенитом» поговорили без эмоций?

— Мы сразу после игры поговорили. Пабло сразу подошёл ко мне и объяснил, что был очень зол на свою игру и на то, как в целом происходила игра. Никаких проблем или ещё чего-то. Мы с Солари прекрасно взаимодействуем, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 31-й минуте встречи Солари получил жёлтую карточку. Умяров отстранил футболиста от арбитра Артёма Чистякова, после чего между игроками состоялся диалог на повышенных тонах.