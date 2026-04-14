«Нашёл чудовище. Оно прекрасно». Пользователи Сети озадачены постом чемпиона мира Шюррле

Бывший нападающий «Челси» и сборной Германии Андре Шюррле озадачил пользователей Сети загадочным постом в соцсетях.

«Посмотрел в бездну. Нашёл чудовище. Оно прекрасно», — сказано в публикации экс-футболиста.

После завершения игровой карьеры немец увлёкся путешествиями по горам Европы. В соцсетях пост Шюррле вызвал обеспокоенность и удивление, чему также послужил усталый внешний вид немца. Многие болельщики в комментариях к посту оставили слова поддержки в адрес чемпиона мира 2014 года, поинтересовавшись, в чём причина такого сообщения. На данный момент Шюррле на эти вопросы не ответил.

Во времена игровой карьеры Шюррле также выступал за «Байер», дортмундскую «Боруссию», «Спартак» и другие команды.