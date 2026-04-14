Экс-игрок «Зенита» Ловрен обратился к «Ливерпулю» перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Зенита» и «Ливерпуля» Деян Ловрен обратился к английской команде перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«10 лет назад, именно в этот день, я воплотил в жизнь мечту каждого мальчишки в красной футболке. Забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» в Лиге Европы на «Энфилде»… Свет, шум, взрыв эмоций, когда мы отыгрались после пропущенного гола в один из величайших европейских вечеров в истории клуба. Всё это навсегда запечатлено в моём сердце. Это воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Ты никогда не будешь один. Удачи сегодня вечером, «Ливерпуль». Верь!» — написал Ловрен на своей странице в социальной сети Х.

Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит» в 2020 году и выступал за клуб из Санкт-Петербурга два года. С 2024 года хорват играет за греческий ПАОК.