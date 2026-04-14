«Я за то, чтобы играло больше русских ребят». Тарасов поддержал лимит на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

«Я за то, чтобы играло больше русских ребят, поэтому для меня это нормальная история. Считаю, что иностранцев покупают под европейские турниры, а пока их нет, надо взращивать своих игроков и делать ставку на них. Это решение в пользу наших игроков, чтобы они были мотивированы и играли. Конкуренция должна быть точно. На своём примере скажу, что когда я играл, со мной играли на моей позиции такие топовые иностранцы, как Лассана Диарра и Фернандеш. Конкуренция должна быть, но я напомню, что сейчас у нас нет международных соревнований, не вижу, чтобы иностранцы были намного сильнее русских игроков.

Возьмём, к примеру, «Локомотив». В команде играет много русских, хорошо себя проявляют. «Балтика» тоже. Если говорить про «Зенит», у них есть цели, своя позиция и стратегия, своё видение. Также и у «Краснодара» — в матче с «Зенитом» играло два воспитанника, люди решают глобальные задачи», — приводит слова Тарасова «РИА Новости Спорт».

