Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я за то, чтобы играло больше русских ребят». Тарасов поддержал лимит на легионеров в РПЛ

Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

«Я за то, чтобы играло больше русских ребят, поэтому для меня это нормальная история. Считаю, что иностранцев покупают под европейские турниры, а пока их нет, надо взращивать своих игроков и делать ставку на них. Это решение в пользу наших игроков, чтобы они были мотивированы и играли. Конкуренция должна быть точно. На своём примере скажу, что когда я играл, со мной играли на моей позиции такие топовые иностранцы, как Лассана Диарра и Фернандеш. Конкуренция должна быть, но я напомню, что сейчас у нас нет международных соревнований, не вижу, чтобы иностранцы были намного сильнее русских игроков.

Возьмём, к примеру, «Локомотив». В команде играет много русских, хорошо себя проявляют. «Балтика» тоже. Если говорить про «Зенит», у них есть цели, своя позиция и стратегия, своё видение. Также и у «Краснодара» — в матче с «Зенитом» играло два воспитанника, люди решают глобальные задачи», — приводит слова Тарасова «РИА Новости Спорт».

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android