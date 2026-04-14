«Локомотив» собрал более 1 млн рублей в поддержку пострадавших в Дагестане

Московский «Локомотив» собрал более миллиона рублей в поддержку пострадавших в Дагестане. В начале апреля мощные ливни, обрушившиеся на республику, привели к масштабному наводнению, которое охватило тысячи домов. Как сообщает пресс-служба железнодорожников, всего за счёт продажи товаров в клубном магазине во время матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1) удалось собрать 1 018 354 рубля.

«Спасибо каждому, кто стал участником акции. Вместе мы сделали большое дело. Очень важно помогать друг другу и проявлять человечность в тяжёлых ситуациях. Сил и терпения народу Республики Дагестан. Мы с вами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале «Локомотива».