Игрок «Краснодара» Гонсалес: Джон Кордоба — это Луис Суарес в РПЛ

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес ответил, кого из игроков Мир РПЛ можно сравнить с экс--нападающими сборной Уругвая Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани.

– Какой футболист из чемпионата России больше всего похож на Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?

– Можно сказать, что Луис Суарес в РПЛ — это Джон Кордоба. Из-за его силы, мощи, количества забитых голов и вклада в команду. А насчёт Кавани нужно подумать.

– Может быть, Дзюба?

– Нет, нет. Думаю о ком-то, кто вносит вклад как в атаке, так и в защите. Из нашей команды, например, это мог бы быть Эду Сперцян, потому что он много делает в атаке, но и когда нам приходится защищаться, часто помогает в обороне. А Кавани именно такой игрок, поэтому в этом смысле Эду можно сравнить с ним, — приводит слова Гонсалеса Sport24.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме Кордоба: хватит уже недооценивать «Краснодар». Мы будем бороться до самого конца

Самые титулованные футбольные клубы России: