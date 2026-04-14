«Реал» продаст 50% прав на форварда основной команды в летнее окно — The Athletic

Мадридский «Реал» планирует расстаться с одним из форвардов основной команды в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Лукас Наваррете в соцсети X, ссылаясь на The Athletic, «сливочные» собираются продать испанского форварда Гонсало Гарсию по окончании сезона.

По данным источника, «Королевский клуб» при этом планирует сохранить за собой право на 50% от суммы будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Гарсия принял участие в 33 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах. На счету 22-летнего форварда шесть забитых мячей и две результативные передачи, включая 1+1 в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).