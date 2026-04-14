Главная Футбол Новости

Паршивлюк высказался о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о возможном перезоде полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Батракову будет сложно в «ПСЖ». Да, он будет расти, безусловно, когда тренируешься с футболистами уровня Витиньи, Кварацхелии, Дуэ и всех остальных по списку, будешь расти. Но там, во-первых, никто не будет его водить за ручку, учить, как надо делать, а второе — это то, что сильные качества Батракова другие. Под другой футбол. Под футбол «Барселоны» — да. Пространство, игра в касание — это игра Лёши Батракова. Протащить мяч, развернуться у себя в штрафной… Ну, Лёша так не делает в «Локомотиве», это не его сильная сторона. Это то, что делают Витинья, Невеш, Фабиан Руис», — сказал Паршивлюк в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 10 результативными передачами.

