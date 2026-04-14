Бубнов поставил два с минусом Сперцяну за матч «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки «Краснодару» за матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Окончен
1 : 1
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

По подсчётам Бубнова, подопечные Мурада Мусаева за игру выполнили 827 технико-тактических действий при 22% брака. Команда получила оценку «пять».

Футбольный эксперт поставил «два с минусом» полузащитнику и капитану чёрно-зелёных Эдуарду Сперцяну. Хавбек сборной Армении выполнил 72 технико-тактических действия при 43% брака.

После 24 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 53 очка и занимает первое место.

