Бубнов поставил два с минусом Сперцяну за матч «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки «Краснодару» за матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

По подсчётам Бубнова, подопечные Мурада Мусаева за игру выполнили 827 технико-тактических действий при 22% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Футбольный эксперт поставил «два с минусом» полузащитнику и капитану чёрно-зелёных Эдуарду Сперцяну. Хавбек сборной Армении выполнил 72 технико-тактических действия при 43% брака.

После 24 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 53 очка и занимает первое место.

