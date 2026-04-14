Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Джон Терри может стать совладельцем клуба четвёртого английского дивизиона — The Sun

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри может приобрести часть прав на «Колчестер Юнайтед» из английской Лиги 2, это четвёртый дивизион. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, стоимость сделки составит £ 14 млн, в покупке также примет участие консорциум. Отмечается, что у экс-футболиста будет возможность ощутимо влиять на принятие стратегических решений в рамках управления клубом. Сообщается, что Терри очень заинтересован возможностью развития команды из низов английского профессионального футбола и уже несколько раз посетил тренировочный комплекс клуба из Эссекса.

На данный момент «Колчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 2.

