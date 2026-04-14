Бубнов поставил пять с плюсом Венделу за матч «Зенит» — «Краснодар», у Педро — единица

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам «Зенита» за матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

По подсчётам Бубнова, подопечные Сергея Семака за игру выполнили 705 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Футбольный эксперт поставил пять с плюсом полузащитнику Венделу, который совершил 78 ТТД при 13% брака. Бубнов оценил на единицу игру вингера Педро, получившего красную карточку через восемь минут после выхода на замену во втором тайме. Бразилец успел выполнить 3 ТТД при 67% брака.

