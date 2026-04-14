Бубнов поставил пять с плюсом Венделу за матч «Зенит» — «Краснодар», у Педро — единица

Бубнов поставил пять с плюсом Венделу за матч «Зенит» — «Краснодар», у Педро — единица
Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам «Зенита» за матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

По подсчётам Бубнова, подопечные Сергея Семака за игру выполнили 705 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».

Футбольный эксперт поставил пять с плюсом полузащитнику Венделу, который совершил 78 ТТД при 13% брака. Бубнов оценил на единицу игру вингера Педро, получившего красную карточку через восемь минут после выхода на замену во втором тайме. Бразилец успел выполнить 3 ТТД при 67% брака.

