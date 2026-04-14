Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Окафор — о дубле «Манчестер Юнайтед»: мама, смотри, я забил два гола на «Олд Траффорд»

Форвард «Лидса» Ноа Окафор отреагировал на победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пол Тирни из Ланкашира. Швейцарский нападающий записал на свой счёт оба гола гостей.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Окафор – 5'     0:2 Окафор – 29'     1:2 Каземиро – 69'    
Удаления: Мартинес – 56' / нет

«Мама, смотри, я забил два гола на «Олд Траффорд», — написал Окафор в соцсети X, прикрепив к публикации фотографии с матча.

Ноа Окафор перебрался в «Лидс» из «Милана» в летнее трансферное окно. Всего в текущем розыгрыше АПЛ 25-летний игрок провёл 25 матчей и отметился шестью голами.

