Окафор — о дубле «Манчестер Юнайтед»: мама, смотри, я забил два гола на «Олд Траффорд»

Форвард «Лидса» Ноа Окафор отреагировал на победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пол Тирни из Ланкашира. Швейцарский нападающий записал на свой счёт оба гола гостей.

«Мама, смотри, я забил два гола на «Олд Траффорд», — написал Окафор в соцсети X, прикрепив к публикации фотографии с матча.

Ноа Окафор перебрался в «Лидс» из «Милана» в летнее трансферное окно. Всего в текущем розыгрыше АПЛ 25-летний игрок провёл 25 матчей и отметился шестью голами.