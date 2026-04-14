Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Мемовый симулянт! Падал как бревно». Гурцкая — о Соболеве в матче с «Краснодаром»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал нападающего «Зенита» Александра Соболева за действия в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Конечно Соболев редкий… постоянный симулянт! Мемовый симулянт! Ещё кому-то что-то высказывает. Хотя он же видел, что своё копыто поднял. Провокационные действия. Соболев свою первую карточку должен был получить на третьей минуте. Сначала толкнул первый он, задал градус, но потом, когда его толкнули, падал как бревно. И эти его задранные руки всю игру. Всю игру махал своими вёслами», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В концовке матча Соболев, лёжа на газоне, ткнул ногой полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто, после чего игрок упал, а форвард начал пародировать его падение, обращаясь при этом к футболисту.

