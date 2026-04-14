Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано принял решение покинуть занимаемую должность. Об этом информирует пресс-служба клуба на странице в социальной сети X.

«Хавьер Маскерано решил завершить свою работу в качестве главного тренера. Чемпион, который вместе со своим штабом навсегда останется частью семьи «Интер Майами» и навсегда будет связан с нашей первой звездой», — написано в заявлении «фламинго».

Аргентинский специалист возглавил «Интер Майами» в начале 2025 года. Его контракт был рассчитан до конца 2027 года. Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС.

