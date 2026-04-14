Джуд Беллингем: возвращаться в игру и готовиться к матчам всегда тяжело
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» высказался о своём самочувствии и готовности сыграть. В первой встрече этих команд сильнее оказались мюнхенцы — 2:1.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Чувствую себя хорошо. Нынешний сезон складывается непросто — мне не везло, я пропустил ряд матчей из-за травм. Так было в начале сезона и в предыдущие два месяца. Возвращаться в игру и готовиться к матчам всегда тяжело, прежде всего психологически. Чем чаще играешь, тем лучше. Я уже сыграл с «Мальоркой», «Атлетико», «Баварией»… Ты всё больше веришь в себя и становишься лучше», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.
