Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера «Интер Майами»

Аргентинский специалист Хавьер Маскерано высказался о своём уходе с поста главного тренера «Интер Майами».

«Хочу сообщить всем, что по личным причинам решил завершить свою работу в качестве главного тренера «Интер Майами».

Прежде всего хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, каждого сотрудника за совместные старания, но особенно игроков, благодаря которым мы пережили незабываемые моменты. Также хочу поблагодарить болельщиков и «Ла Фамилию», потому что без них ничего бы этого не было возможно.

Всегда буду хранить память о нашей первой звезде (при Маскерано «Интер Майами» выиграл Кубок МЛС. — Прим. «Чемпионата»), где бы я ни находился, буду продолжать желать клубу всего наилучшего в будущем. Не сомневаюсь, что клуб продолжит добиваться успехов.

Шлю вам всем большой привет и спасибо за всё», — приводит слова Маскерано пресс-служба клуба на официальном сайте.

Аргентинский специалист возглавил «Интер Майами» в начале 2025 года. Его контракт был рассчитан до конца 2027 года.

