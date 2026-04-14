Григорян: чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены. Сильно разочаровал

Российский тренер Александр Григорян высказался о наставнике ЦСКА Фабио Челестини и перспективах специалиста в армейском клубе.

«Первые 10-12 матчей Челестини произвёл впечатление, понравился. Команда летела. Давно у нас в чемпионате никто не показывал такой лёгкости и непринуждённости в сочетании со скоростью. По мере того как ЦСКА начал буксовать, стало понятно, что был и элемент случайности. Со временем стало понятно, что Челестини далеко не творец, а человек со своими комплексами, со своими амбициями и может ради своих амбиций забыть, что нужно для команды. Он сильно разочаровал. Чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены, уверен в этом», — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!»

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.