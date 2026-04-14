«Всё или ничего». Беллингем — об ответном матче с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о важности предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». В первой встрече этих команд сильнее оказались мюнхенцы — 2:1.

«Является ли этот матч решающим моментом сезона? Возможно, это и так. Это очень значимая игра, особенно если учитывать наше положение в Ла Лиге. Да, завтрашняя игра для нас как финал. Хотим бороться и выиграть Лигу чемпионов.

Хотим сражаться за трофей, а не просто смотреть на всё со стороны. Это решающий матч, все осознаём его важность. Приложим все силы для победы. Самое главное — оставаться в игре. Будет трудно. Мы отстаём в счёте лишь по своей вине. Это будет очень долгий матч.

Любое поражение в Лиге чемпионов — это катастрофа, учитывая нашу ситуацию. На кону лежит многое, мы должны сыграть качественно. В этой игре вопрос стоит так: всё или ничего, таков наш настрой. Не собираемся прятаться, хотим верить в себя, других шансов не будет. Мы должны сыграть и победить», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.