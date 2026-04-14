Экс-игрок «Зенита» Жерсон высказался о шансах поехать на ЧМ-2026 со сборной Бразилии

Полузащитник «Крузейро» Жерсон, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», оценил шансы на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Футболист не вызывался в национальную команду с лета прошлого года.

«Надежда умирает последней. Как всегда говорю, чтобы попасть в сборную, я должен хорошо играть в своём клубе. Я спокоен, сосредоточен на «Крузейро».

Если на то будет воля божья, буду там [на чемпионате мира]. Если нет, я бразилец и буду болеть за своих товарищей по команде, потому что у меня там много друзей», приводит слова Жерсона Planeta do Futebol в соцсети X.