Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 15-м матче подряд

Вратарь Матвей Сафонов включён в стартовый состав «ПСЖ» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Российский голкипер выйдет в основном составе французского гранда 15-й раз подряд.

До встречи с мерсисайдцами Сафонов шесть раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов и восемь раз в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

