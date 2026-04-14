Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в 15-м матче подряд

Комментарии

Вратарь Матвей Сафонов включён в стартовый состав «ПСЖ» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Российский голкипер выйдет в основном составе французского гранда 15-й раз подряд.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

До встречи с мерсисайдцами Сафонов шесть раз сыграл с первых минут в Лиге чемпионов и восемь раз в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android