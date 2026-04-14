«Это нервирует». Карпукас — о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал переговоры с клубом о новом контракте. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что в подписании футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».
— Насколько давит история с контрактом, который пока не продлён?
— Понятно, это нервирует — как любого футболиста, у которого остаётся год контракта. Всем хочется определённости. Но ничего, это часть нашей работы.
— Переговоры на стопе?
— Пока на стопе.
— Вас не устроили условия, которые даёт клуб?
— Да, — сказал Карпукас в интервью «РБ Спорт».