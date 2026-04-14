Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это нервирует». Карпукас — о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал переговоры с клубом о новом контракте. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что в подписании футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

— Насколько давит история с контрактом, который пока не продлён?
— Понятно, это нервирует — как любого футболиста, у которого остаётся год контракта. Всем хочется определённости. Но ничего, это часть нашей работы.

— Переговоры на стопе?
— Пока на стопе.

— Вас не устроили условия, которые даёт клуб?
— Да, — сказал Карпукас в интервью «РБ Спорт».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android