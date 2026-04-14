Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/2026, 14 апреля 2026

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Муссо, Молина, Ле Норман, Лангле, Руджери, Льоренте, Симеоне, Лукман, Коке, Гризманн, Альварес.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Мартин, Кунде, Э. Гарсия, Педри, Ямаль, Лопес, Ольмо, Гави, Торрес.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

