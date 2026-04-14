Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: если ЦСКА займёт третье место и выиграет Кубок, сезон получится спасти

Комментарии

Футболист ЦСКА Данил Круговой назвал условия, при которых сезон можно будет назвать успешным. После 24 туров команда занимает пятое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 42 очками и отставанием в три очка от располагающегося на третьей строчке «Локомотива».

«О нас много говорили, надо было меньше говорить и больше делать. Спасти сезон получится, если мы займём третье место и выиграем Кубок. Время покажет. Ещё играть и играть. У нас ещё и с «Локомотивом» очная встреча. «Балтика» может потерять или взять очки. Посмотрим», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В Фонбет Кубке России армейцы дошли до финала Пути регионов, где встретятся со «Спартаком». Встреча состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android