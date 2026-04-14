Круговой: если ЦСКА займёт третье место и выиграет Кубок, сезон получится спасти

Футболист ЦСКА Данил Круговой назвал условия, при которых сезон можно будет назвать успешным. После 24 туров команда занимает пятое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 42 очками и отставанием в три очка от располагающегося на третьей строчке «Локомотива».

«О нас много говорили, надо было меньше говорить и больше делать. Спасти сезон получится, если мы займём третье место и выиграем Кубок. Время покажет. Ещё играть и играть. У нас ещё и с «Локомотивом» очная встреча. «Балтика» может потерять или взять очки. Посмотрим», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В Фонбет Кубке России армейцы дошли до финала Пути регионов, где встретятся со «Спартаком». Встреча состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.