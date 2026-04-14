Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем высказался об изменении своей игровой позиции на поле

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» высказался об изменении своей роли на поле.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом плане произошли некоторые изменения по сравнению с моим первым сезоном здесь. Ранее я играл ближе к атаке, в «ромбе». В прошлом году стал выходить немного левее, а с приходом Арбелоа переместился назад. Могу сыграть на нескольких позициях. Это ни хорошо и ни плохо, не существует какой-то лучшей позиции, нужно адаптироваться.

Когда забиваю голы, хочу сделать это вновь, но нужно думать и об обороне, необходимо искать этот баланс. Если же я не забиваю, всё равно должен помогать команде, выполняя указания тренера», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

