Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оби Микел — о «Челси»: мы должны начать привлекать владельцев к ответственности

Комментарии

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел раскритиковал руководство лондонского клуба.

«У «Челси» нет времени. Неважно, подписываете ли вы молодых игроков, вы должны побеждать. Этот клуб ориентирован на победы, болельщики этого требуют, мы должны начать привлекать владельцев к ответственности. Именно они принимают решения, именно они подписывают всех этих игроков. Прекрасно понимаю разочарование болельщиков «Челси», потому что они [владельцы] должны работать лучше. Им нужно прислушиваться к болельщикам. Хотите подписывать молодых игроков? Отлично, но чтобы найти правильный баланс, нужно также привлекать более опытных игроков», — приводит слова Оби Микела Mundo Deportivo.

После 32 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android