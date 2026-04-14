Оби Микел — о «Челси»: мы должны начать привлекать владельцев к ответственности

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел раскритиковал руководство лондонского клуба.

«У «Челси» нет времени. Неважно, подписываете ли вы молодых игроков, вы должны побеждать. Этот клуб ориентирован на победы, болельщики этого требуют, мы должны начать привлекать владельцев к ответственности. Именно они принимают решения, именно они подписывают всех этих игроков. Прекрасно понимаю разочарование болельщиков «Челси», потому что они [владельцы] должны работать лучше. Им нужно прислушиваться к болельщикам. Хотите подписывать молодых игроков? Отлично, но чтобы найти правильный баланс, нужно также привлекать более опытных игроков», — приводит слова Оби Микела Mundo Deportivo.

После 32 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков.