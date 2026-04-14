«Крылья Советов» назвали имя нового тренера в штабе Сергея Булатова

Тренерский штаб исполняющего обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова пополнил российский специалист Виталий Панов. Ранее он возглавлял «Волгарь», «Акрон» и «Челябинск», а последним местом работы Панова был медиафутбольный «Амкал».

«Добро пожаловать, Виталий Николаевич!» — говорится в сообщении пресс-службы самарцев в телеграм-канале.

Булатов сменил на посту главного тренера «Крыльев Советов» 48-летнего Магомеда Адиева, который руководил клубом с июня 2025-го по апрель 2026-го. В турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги самарская команда занимает 13-е место с 22 очками в 24 встречах.