Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Можно было без минуса». Сперцян согласился с двойкой от Бубнова за матч с «Зенитом»

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на оценку «два с минусом», поставленную ему футбольным экспертом Александром Бубновым за игру в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Согласен полностью, но можно было без минуса», — написал Сперцян в комментариях под соответствующей публикацией в телеграм-канале «Коммент.Шоу». При этом футболист чёрно-зелёных добавил смеющийся эмодзи.

По подсчётам Бубнова, во встрече с сине-бело-голубыми Сперцян выполнил 72 технико-тактических действия при 43% брака.

После 24 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 53 очка и занимает первое место.

