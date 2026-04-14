«Можно было без минуса». Сперцян согласился с двойкой от Бубнова за матч с «Зенитом»
Поделиться
Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на оценку «два с минусом», поставленную ему футбольным экспертом Александром Бубновым за игру в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Согласен полностью, но можно было без минуса», — написал Сперцян в комментариях под соответствующей публикацией в телеграм-канале «Коммент.Шоу». При этом футболист чёрно-зелёных добавил смеющийся эмодзи.
По подсчётам Бубнова, во встрече с сине-бело-голубыми Сперцян выполнил 72 технико-тактических действия при 43% брака.
После 24 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 53 очка и занимает первое место.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
21:45
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:27
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:00
-
19:00