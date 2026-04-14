Экс-игрок ЦСКА Кузнецов ответил на вопрос, почему Вендел не играет за «ПСЖ»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, почему полузащитник «Зенита» Вендел не играет за «ПСЖ».

— Вопрос, почему Вендел не играет во Франции за «ПСЖ» и даже за «Нант»?

— Потому что здесь платят хорошо (смеётся), — сказал Кузнецов в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной Футбол!»

В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 21 матч в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами. Также на счету футболиста три матча в Кубке России.

После 24 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.