«Атлетико» — «Барселона»: Ямаль вывел каталонцев вперёд на четвёртой минуте

Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико — Барселона: Ламин Ямаль вывел каталонцев вперёд на четвёртой минуте в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» и «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен. На данный момент счёт 1:0 в пользу каталонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    

На четвёртой минуте Ламин Ямаль открыл счёт в этой игре и вывел каталонцев вперёд.

В первом матче «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 2:0.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе состязания «матрасники» по сумме двух матчей победили «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android