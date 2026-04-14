Мохамед Салах вновь остался в запасе «Ливерпуля» на четвертьфинал Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот вновь оставил в запасе нападающего команды Мохамеда Салаха на матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее египтянин остался в запасе на первый четвертьфинальный матч между командами, который состоялся в Париже и завершился победой французской команды (2:0). Салах тогда провёл всю игру на скамье запасных и не появился на поле.

Ранее нападающий, который выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года, официально объявил о своём уходе из клуба в конце сезона.